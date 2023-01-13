Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler" için özel savcı atandı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda "gizli belgelerin" bulunması üzerine konunun soruşturulması için Robert Hur'ü özel savcı olarak atadığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan "gizli belgeler'' hakkında açıklama

Biden'ın 2 Kasım 2022'de Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinde ve ayrıca Delaware'deki konutunun garajında ve kütüphanesinde devlete ait "gizli belgeler" bulunmasıyla ilgili Garland, belgelere ilişkin ilk incelemeyi yapan Illinois Bölge Savcısı John R. Lausch ile basın açıklaması yaptı.

Garland, 4 Kasım 2022 akşamı Adalet Bakanlığından bir savcının, Ulusal Arşiv Ofisi Başmüfettişi ile temasa geçerek Beyaz Saray yetkililerinin Penn Biden Merkezi'nde "gizli" ibaresi taşıyan belgelerin bulunduğunu aktardığını belirtti.

"Washington DC'deki bu ofis, gizli belgeleri saklama yetkisine sahip değildi." ifadesini kullanan Garland, avukatların belgeleri bir arşiv tesisinde güvence altına alındığını bildirdiklerini kaydetti.

Garland, FBI'ın da 9 Kasım'da gizli belgelerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için hukuki protokollere uygun bir inceleme başlattığını duyurdu.

"Kamuoyu yararı gözetildiği" için özel savcı atandı

Gelişmelerin üzerine "deneyimine güvendiği" Savcı Lausch'u konuyu incelemesi için atadığını kaydeden Garland, 20 Aralık 2022'de ABD Başkanı Biden'ın özel danışmanının, bu kez Başkan'ın Delaware'deki konutunun garajında "gizli belgeler" bulunduğunu aktardığını ifade etti.

Garland, FBI'ın Biden'ın konutuna giderek belgeleri güvence altına aldığını söyledi. Diğer taraftan Lausch'un 5 Ocak'ta ilk incelemeye dair sonuçlarına ilişkin kendisini bilgilendirdiğini kaydeden Garland, şöyle konuştu:

"Lausch'un ilk incelemelerine dayanarak özel danışman düzenlemeleri uyarınca, konuya ilişkin özel bir savcının atanmasının kamu yararına olacağı sonucuna vardım."

Garland ayrıca Lausch'un Şubat 2023'te özel sektöre geçerek görevden ayrılacağını duyurarak Lausch ve ekibinin ilk soruşturmayı hızlı ve profesyonel biçimde yürüttüğünü ifade etti.

Akabinde Savcı Robert Hur'ü özel savcı olarak atadığını belirten Adalet Bakanı, Hur'ün savcı olarak iyi bir kariyeri olduğunu, geçmişte şiddet suçları ve finansal dolandırıcılığın yanı sıra ulusal güvenlik ve yolsuzluk gibi davalara baktığını aktardı.

Garland, söz konusu atamanın hassas konularda bağımsızlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince Adalet Bakanlığı tarafından teamüle uygun olarak yapıldığının altını çizerek Özel Savcı Hur'e konuya ilişkin tüm kaynakların temin edileceği sözünü verdi.