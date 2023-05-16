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17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Biden'ın yurt dışı ziyaretleri iptal olabilir

16 Mayıs 2023, Salı 23:49
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Biden'ın yarın Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkacağını kaydeden Kirby, Kongre'deki Cumhuriyetçilerle "borç limiti" konusunda anlaşılamaması nedeniyle Japonya'nın ardından Papua Yeni Gine ve Avustralya'ya yapacağı ziyaretlerin "yeniden değerlendirildiğini" aktardı.

Kirby, Biden'ın borç limiti konusuna verdiği öneme vurgu yaparak, ülkenin temerrüde düşmesinin ABD'nin uluslararası itibarını da etkileyebileceğine dikkati çekti.

Rusya ve Çin gibi ülkelerin ABD'nin temerrüde düşmesinden memnuniyet duyacağını söyleyen Kirby, bu gibi ülkelerin "ABD'nin istikrarlı ve güvenilir bir ortak olmadığını" iddia edebileceklerini söyledi.

Kirby, diğer yandan konunun buralara gelmesinin asıl sorumlusunun Kongre olduğunu savundu.

G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya karşı somut adımlar atılacağını aktaran Kirby, zirve marjında temiz enerji, gelişmekte olan ülkelere verilecek destek, Çin ile rekabet ve ortak küresel sorunlar gibi meselelerin masaya yatırılacağını ifade etti.

Kirby, Biden'ın Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bir araya geleceğini ve ayrıca Hiroşima'ya atılan atom bombasında hayatını kaybeden masumların yaşamlarına saygılarını sunmak için bir anıtı ziyaret edeceğini bildirdi.

Nijerya'da ABD konvoy aracına saldırı

Nijerya'da bir ABD konvoy aracına saldırı olduğuna yönelik haberleri teyit eden Kirby, araçta herhangi bir ABD vatandaşının bulunmadığını açıkladı. Diğer yandan olayda ölüm dahil bazı zayiatın olabileceğinin farkında olduklarını söyleyen Kirby, hadisenin çok yeni gerçekleştiğini belirterek başka bir bilgi paylaşmadı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'da askerlere, istihbaratçılara, Rus yönetimi ve ekonomisi ile ilgili bilgi sahibi olanlara teşkilatla temas kurmaları ve casusluk yapmaları çağrısıyla ilgili sorulara ise Kirby, bunun alışılmadık bir şey olmadığı yanıtını verdi.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere bugün Kongre liderleriyle bir araya gelecek.

AA

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