Biden: İsrail aldığı desteği kaybediyor

ABD Başkanı Biden, İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Joe Biden, Washington’da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi. Netanyahu hükümetini “İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet” sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi. AA

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