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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Biden, Kabil'deki son durum hakkında ilk kez konuştu

16 Ağustos 2021, Pazartesi 23:00
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi ve ülkedeki son durum hakkında tüm sorumluluğu Afgan yönetimi ile güvenlik güçlerine atarken, Afganistan'dan çekilme kararının sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.

ABD'nin Afgan fiyaskosu

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki son durum hakkında ilk kez konuştu.

Konuşmasının bütününde Afganistan'dan çekilme kararını şiddetle savunan Biden, kendisinin Afgan savaşını gören 4. başkan olduğunu ve bunu bir sonraki başkana devretmeyeceğini belirtti.

11 Eylül'ün ardından Afganistan'a terörle mücadele amacıyla gittiklerini ve El-Kaide lideri Usame bin-Ladin'in öldürülmesi ve örgüte darbe vurulmasıyla bu amaçlarını gerçekleştirdiklerini savunan Biden, bu ülkede başka amaçlar için daha uzun kalmalarının anlamı olmadığını belirtti.

ABD'yi tehdit eden bir terör tehdidinin Afganistan'da yeniden ortaya çıkması durumunda gerekeni yapacaklarını söyleyen Biden, başka birçok ülkede farklı terör tehditlerinin ortaya çıktığını ve ABD'nin bunlara göre daha stratejik bir planlama yapması gerektiğini ifade etti.

Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savunurken, "Afganistan'da bulunma amacımız hiçbir zaman ulus inşası ya da birleşik ve merkezi bir demokrasi inşası olmadı." ifadelerini kullandı.

Önceki Başkan Donald Trump döneminde atılan imzalarla ABD'nin, 1 Mayıs'tan itibaren bu ülkeden ayrılmayı kabul ettiğini anlatan Biden, aksi yönde bir karar alması durumunda çok sayıda Amerikan askerinin ölebileceği bir duruma kapı aralayacağını belirtti.

Biden, "20 yılın ardından zor yoldan şunu öğrendim ki ABD askerlerinin çekilmesi için hiçbir zaman iyi bir zaman değildir. Bu yüzden halen oradayız. Tüm riskler için gözümüz açıktı ve tüm ihtimaller için plan yapmıştık. Fakat gerçek şu ki her şey beklediğimizden daha hızlı gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Sorumluluğu Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine attı

Taliban'ın ülkeyi kısa sürede kontrolüne alması konusunda topu Afgan yönetimine ve güvenlik güçlerine atan Biden, "Afganistan'ın siyasi liderleri kendi halkları için bir araya gelmeyi ve ülkelerinin geleceği için müzakere etmeyi başaramadı." dedi.

Biden, ülkedeki olayların çok hızlı geliştiğini belirttikten sonra, "Afgan siyasi liderler vazgeçip ülkeyi terk etti. Afgan ordusu çöktü. Geçen hafta yaşanan olaylar, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığını sona erdirme kararının doğru olduğunu gösterdi, çünkü Afgan güçlerinin kendileri için savaşmaya gönüllü olmadıkları bir yerde siz savaşamazsınız ve savaşmamalısınız." değerlendirmesini yaptı.

Halen Kabil Havalimanı'nda devam eden tahliye operasyonuna da değinen Biden, şu anki en önemli amaçlarının ülkedeki Amerikalıları ve ABD'ye yardım eden Afganları güvenli bir şekilde Afganistan'dan çıkarmak olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, halen devam eden tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini de dile getirdi.

Afganistan'dan askeri olarak ayrılsalar bile Afgan halkına diplomatik, siyasi ve ekonomik anlamda destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Biden, Taliban'ın kontrolüne giren ülkede bundan sonra oluşacak siyasi sürece ilişkin ise bir yorum yapmadı.

AA

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