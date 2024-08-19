Biden, Kongre’de siyasete veda edecek

ABD’de Demokratik Ulusal Kongre bugün Chicago’da başlıyor. 22 Ağustos’a kadar sürecek olan Kongre’de ABD Başkanı Joe Biden, yapacağı bir konuşmayla siyasete veda edecek.

Kongre’nin son gününde ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkan adaylığı resmen ilan edilecek. Kongrede enflasyonun düşürülmesi, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve silahlı şiddetle mücadele dahil olmak üzere pek çok konunun konuşulacağı öne sürülüyor. Konuşma taslağında, Demokratların kendi parti pozisyonlarını “Proje 2025” başlıklı ikinci bir Trump yönetiminin nasıl olacağını bildiren bir planla kıyaslayacağı belirtiliyor. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski First Lady Michelle Obama’nın da kürsüye çıkacak isimler arasında olduğu söyleniyor. Ankara - Anka

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