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9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Biden: Müslümanların yanındayız

08 Ağustos 2022, Pazartesi 19:56
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerine karşı, Müslüman topluluğu ile birlik mesajı verdi.

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “korkunç cinayetlerden dolayı öfkeli ve üzgün olduğunu” belirtti. Bu tür nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri olmadığını ifade eden Biden, güçlü bir şeklide Müslüman topluluğun yanında olduğunu vurguladı.

ABD’deki cinayetlere yönelik Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

Albuquerque Polis Departmanı’ndan Kyle Hartsock, 4 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Müslüman toplumu arasında endişeye neden olan cinayetler hakkında bilgi vermiş, şehirde son 9 ayda öldürülen Müslümanların katilinin aynı kişi veya kişiler olabileceğini belirtmişti. Hartsock, kurbanların Müslüman toplumuna üye oldukları için hedef alınmış olabileceklerini vurgulayarak, “Cinayet dedektiflerimiz ve müfettişlerimiz aynı kişi veya kişilerin bu cinayetleri ırk ve din temelli işlediğine dair güçlü bir olasılık olduğuna inanıyor.” demişti.

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Dışişleri Bakanlığından açıklama

 

Dışişleri Bakanlığı, "ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman'ın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyulduğunu, ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Albuquerque'de üçü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman'ın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

 

AA

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