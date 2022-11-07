Biden, Netanyahu'yu tebrik etti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'de seçimden galip ayrılan Binyamin Netanyahu'yu tebrik etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Netanyahu'nun bugün telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Biden'ın Netanyahu'yu seçim zaferinden dolayı tebrik etmek için aradığını belirten Jean-Pierre, Biden'ın ayrıca İsrail'i "özgür ve adil seçim" düzenlemesinden dolayı tebrik ettiğini aktardı.

Jean-Pierre, Biden'ın iki ülke arasındaki güçlü ortaklığa vurgu yaptığını aktararak, "Biden, İsrail'in güvenliğine sarsılmaz desteğini yineledi." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'deki hükümet kurma sürecini yakından takip ettiğini belirten Jean-Pierre, yeni kurulacak hükümet ile çalışmayı dört gözle beklediklerini aktardı.

Netanyahu'dan açıklama

Netanyahu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini belirterek, "Biden, İsrail ve ABD ittifakının her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi." ifadesine yer verdi.

Biden'a İsrail'e olan dostça tavrından dolayı teşekkür ettiğini aktaran Netanyahu, "Daha çok barış anlaşmasının yapılmasının ve İran tehdidiyle başa çıkmanın gücümüz dahilinde olduğunu kendisine söyledim." ifadesini kullandı.