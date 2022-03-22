"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2022 SALI - YIL: 53

Biden: Rusya köşeye sıkıştı

22 Mart 2022, Salı 11:06
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu açıkladı.

Biden, ülkedeki işletmeler ve şirketlerin 238 üst yöneticisi (CEO) ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında atılan adımları değerlendirdi.

 

CEO'lara Ukrayna konusunda attıkları adımlar için teşekkür eden Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hiçbir zaman NATO ülkelerinin bu kadar birlik olabileceğini düşünememişti. NATO hiçbir zaman olmadığı kadar birlik halinde, bunun en büyük nedeni de Putin." ifadesini kulandı.

Biden, Pasifik bölgesinde de Rusya'ya karşı birlik olduğunu belirterek, "Quad grubu da (ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan) Hindistan'ın sarsıntılı tutumuna karşı birlik olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan şirketlerinin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmasının büyük bir fark oluşturduğunun altını çizen Biden, ekonominin yanında ABD'nin Ukrayna'ya son 1 yıl içinde 2 milyar dolarlık savunma yardımı sağladığını anımsattı.

Biden, "Ukrayna'nın yeterince sofistike ekipmanı olmadığı fikri doğru değil. Bütün detayları burada vermeyeceğim ama rasyonel seviyede ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanları var." dedi.

"Rusya köşeye sıkıştı"

Ukrayna ordusunun Rusların tankları ve helikopterini vurduğunu ve orduyu "mahvettiğini" belirten Biden, şunları kaydetti:

"Fark ettiyseniz Rusya Ukrayna'da hipersonik füze kullandı. Bu yapabilecekleri tek şeydi. Bu bir dolaylı silah. Bunun tek farkı ise durdurulmasının neredeyse imkansız olması. Rus ordusunun bunu kullanmasının bir nedeni vardı. Şu anda köşeye sıkıştılar. Putin bu derece güç ve birliği öngöremedi."

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah bulunduğu iddialarını da reddederek, Rusya'nın iddialarının Ukrayna'da bu silahları kullanmak için bahane olabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın daha önce de siber saldırılar yaptığını belirten Biden, bu saldırıların tekrarlanabileceğini de sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya Başbakanı Fumio: Rusya'nın kararı kabul edilemez

    Nijerya - Kaduna'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Biden: Rusya köşeye sıkıştı

    Rusya ile Japonya arasındaki barış müzakereleri sona erdi

    AB Temsilcisi Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı

    ABD: Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları 8. soykırım olarak tanımladık

    Apple'daki kesinti kullanıcıları endişelendirdi

    Dünün mazlumları, bugünün zalimleri

    'Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor'

    Çay lüks oldu

    Karada ve havada zam yarışı

    Rusya, Mariupol şehrine yoğunlaştı

    Son 24 saatte 80 kişi vefat etti, 14 bin 933 vaka kayıtlara geçti

    Hangi il ve ilçelerde eğitime 'kar' arası verildi?

    132 yolcuyu taşıyan China Eastern Havayolları'na ait uçak düştü

    Gübre yüzde 153 zamlandı

    Hak yiyene yuh olsun

    Asgari ücret yeniden belirlenmeli

    Abluka altındaki Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

    Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtülüye başörtülü polis şiddeti ve ötesi
    Genel

    Dünün mazlumları, bugünün zalimleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AB süreci ve AKMHP iktidarı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Çanakkale geçilseydi, Ayasofya kapanacaktı!
    Süleyman KÖSMENE

    Tahkikî iman nasıl anlaşılır?
    Risale-i Nur'dan

    Harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket
    Genel

    Mümin Özkan vefat etti
    Yasir Özer

    Bediüzzaman Hazretlerinin kabri (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.