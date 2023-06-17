ABD Başkanı Joe Biden, silahlı şiddetin önlenmesi konusunda silah endüstrisinin sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, “Silah endüstrisini yeneceğiz” dedi.

Geçen yıl Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’nin uzlaşarak kabul ettiği silah kontrolü yasasının yıl dönümünde, ülkedeki silahlı şiddete karşı attıkları adımlardan bahseden Biden, yasanın “son 30 yılda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu” söyledi. Biden, “Silah endüstrisini yeneceğiz. Tehlikeli silahları, özellikle de saldırı silahlarını Meksika’ya gönderiyoruz. Bizden bunu durdurmamızı, sınırda kesmemizi istiyorlar. Allah aşkına bunu yapmazsak neye dönüşürüz?” AA

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