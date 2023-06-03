"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Biden silah şiddetine karşı Kongre'yi harekete çağırdı

03 Haziran 2023, Cumartesi 12:01
ABD Başkanı Joe Biden, alışveriş merkezlerini, marketleri, sinemaları, ibadet yerlerini ve çocukları silah şiddetinden korumanın ellerinde olduğunu belirterek, "Ancak Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Biden, "Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü" vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Sadece geçen sene 40 bin Amerikalının silah şiddetine kurban gittiğine dikkati çeken Biden, yakın dönemin en önemli silah güvenliği yasasına imza attığını kaydetti.

Biden, bunun dahi yetersiz olduğuna işaret ederek, "Yapabileceğim her şeyi yapmak için savaşmaya devam edeceğim ancak toplumlarımızın güvenini sağlamak için Kongre'nin adım atması ve anlamlı reformların gerçekleştirmesine vesile olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Kongre'sindeki Cumhuriyetçilerin seçmenlerine kulak vermek yerine silah lobisinin emirlerini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Biden, "Sınıflarda çocuklarımızı silah şiddetinden korumak yerine Kongre'deki Cumhuriyetçiler, silah üreticilerini mesuliyetten korumaya odaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Amerika'da silahlar çocukları öldürmeye devam ederken Kongre'deki Cumhuriyetçileri ikna etmenin çok zor olmaması gerektiğini, eyalet meclis üyelerinin de harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Amerikalıların da daha fazlasını talep etmesi gerektiğine işaret eden Biden, "Alışveriş merkezlerimiz, marketlerimiz, sinemalarımız ve ibadet yerlerimizi gelecekte silah şiddetinden korumak bizim elimizde. Ebeveynlerin çocuklarını her gün okula bırakırken kaygıya kapılmasını, çocuklarımızın daha okuma yazma öğrenmeden saldırıya karşı müdahaleyi öğrenmek zorunda kalmasını engellemek bizim elimizde. Ancak Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

ABD'de silah şiddeti

ABD'de yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları nedeniyle 17 bin 737 kişi öldü.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Silah Şiddeti Arşivi (GVA) verilerine göre ABD’de bu yıl 268 toplu silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0 ile 11 yaş arası 113 ve 12 ile 17 yaş arası 642 çocuk da bulunuyor. 0-17 yaş aralığında yaralanan çocukların sayısı ise 1894 olarak kayıtlara geçti.

Polislerin dahil olduğu silahlı şiddet olaylarında 587 kişi öldü, 361 kişi yaralandı.

ABD'de toplum genelinde ve başta Kongre olmak üzere başkentte ateşli tartışmalara yol açan silahlı şiddet ve toplu silahlı saldırılara dikkati çekmek amacıyla 9 yıldan bu yana 2 Haziran, "Ulusal Silah Şiddeti Farkındalık Günü" olarak anılıyor.

Gün dolayısıyla ülkenin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları ve silah karşıtı gruplar, silahlı şiddetin kurbanlarını ve mağdurlarını anmak için turuncu elbiseler giyerek hafta boyunca etkinlikler düzenliyor.

Etkinliklerde ABD Kongresi üyelerine gerekli yasal düzenlemeler için harekete geçmeleri çağrısı yapılarak ülkede silahlı şiddetin olmadığı bir gelecek talep ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada yaklaşık 449 milyon çocuk şiddetli çatışma bölgelerinde

    Biden silah şiddetine karşı Kongre'yi harekete çağırdı

    Gençlerin gözüyle Türkiye

    Hava yolu yolcu trafiği arttı

    Elektrikli uçak, yakında

    Değişken havalar hastalık riskini artırıyor

    AP: Hızlı moda bitirilsin

    Kızılay’dan kurban bedeline yüzde 141 zam

    'Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz'

    'Sudan'da 1,6 milyon kişi yerinden edildi'

    Hindistan'da tren kazasında 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var!

    Ekonomide makule dönüş zorunluluk

    Dürüst gazeteciler baskılara boyun eğmeyecek

    İşletmeler finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor

    Dış ticaret açığı büyüyor

    Meclis açıldı, dertler çözüm bekliyor

    Türkiye'yi ziyaret edecek

    'Kenelere karşı dikkatli olun'

    Çorum'da 250 ev ve iş yerini su bastı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    En şâibeli seçim...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçimin ahlâkî meşruiyeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlara kurulan tuzaklar!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyeti söndürmek isteyenler söndüler
    Yasemin YAŞAR

    Zayıf karakterler, aciz adamlar
    Ahmet BATTAL

    AB aday üyeliğinden “kapılar duvar”a
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’un Ali Osmanları-6: 3. Ali Osman Karahan (Topal Hafız)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gençlerin gözüyle Türkiye

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.