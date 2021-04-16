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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Biden, Trump'ın '15 bin mülteci kabulü sınırı'nı devam ettirecek

16 Nisan 2021, Cuma 23:30
ABD Başkanı Joe Biden'ın, selefi Donald Trump'ın 2021 mali yılı için koyduğu ve "tarihin en düşük sayısı" olarak kayıtlara geçen 15 bin mülteci kabulü sınırını kaldırmayacağı bildirildi.

Basına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Biden'ın Demokratların çağrısına rağmen Trump'ın getirdiği 2021 mali yılı için 15 bin mülteci kabulü sınırını kaldırmayacağını açıkladı.

ABD-Meksika sınırında sayıları günden güne artan refakatsiz mülteci çocuk sayısından dolayı Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının mülteci bölümünün çok yoğun olduğunu kaydeden yetkili, Biden'ın bu nedenle 15 bin sınırını kaldırmama kararına vardığını aktardı.

Öte yandan uzmanlar, Meksika sınırındaki çocuklar ile denizaşırı ülkelerden gelen mültecilerin farklı sistemlere tabi olduğunu, bu nedenle de iki alanın birbirini etkilemeyeceğini kaydetti.

Biden, 60 binden fazla mülteci sözü vermişti

Trump'ın "göçmen karşıtı" politikalarını sıkça eleştiren Biden, seçim döneminde yaptığı konuşmalarda seçilmesi halinde 60 binden fazla mülteciyi ülkeye kabul edeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12 Şubat'ta Kongreye yaptığı bildirimde, Biden yönetiminin 30 Eylül'de bitecek 2021 mali yılı için 62 bin 500'e kadar mülteci kabul edebileceğini kaydetmişti.

ABD'deki 15 bin mülteci kabulü, ülkelerindeki savaşlar ya da baskılardan kaçarak bu ülkeye sığınmak isteyen mülteciler için geçerli.

Biden, ABD'nin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkan olabilir

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), 11 Nisan'da yayımladığı raporda Joe Biden'ın, Trump yönetiminden kalan 15 bin kişi sınırını yürürlükten kaldırmadığı için ülkenin yakın tarihinde en az mülteci kabul eden başkanı olabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin 2021 mali yılı içinde şu ana kadar sadece 2 bin 50 mülteciyi kabul ettiği bildirilen raporda, böyle sürmesi durumunda yıl sonuna kadar kabul edilen mülteci sayısının ancak 4 bin 510'a ulaşabileceği kaydedilmişti.

Raporda, Trump yönetiminin son yılında 11 bine yakın mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtilmişti.

AA

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