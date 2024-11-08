"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Biden yönetimi Gazze’deki soykırımı destekledi, kaybetti

08 Kasım 2024, Cuma 00:29
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD’deki başkanlık seçimlerinde, Demokratların İsrail’in Gazze'de uyguladığı soykırıma verdiği mutlak desteğin bedelini ödediğini belirtti.

Bergusi, ABD’deki başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Filistin halkının, ABD’de hangi yönetimin olduğuna bakmaksızın özgürlük ve onur mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

 

ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların kaybetmesinde Biden'ın Filistin politikasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulunan Bergusi, şunları kaydetti:

"Beklediğimiz gibi Demokratlar ve Biden yönetimi, İsrail'e verdiği mutlak destek, Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve Netanyahu'yu dizginleyememesinin bedelini ödedi. Tüm bunlar Demokratların seçimlerdeki yenilgisine katkıda bulundu."

Bergusi, yeni ABD yönetiminin, Amerikan halkının iradesini ve ABD'de gençler arasında Filistin halkının haklarını destekleme yönündeki büyük değişimi dikkate alması ve Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını reddetmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de yaralılar kurtarılamıyor

    Gençleri kaybetmeyelim

    Enflasyon ticari ahlâkı bozdu

    Soykırımı BM sonlandırabilir

    Biden yönetimi Gazze’deki soykırımı destekledi, kaybetti

    İsrail’le ticaret en büyük ihanet

    ABD’li Müslümanlardan Trump’a çağrı

    Dünya seyrediyor Filistinliler açlıktan ölüyor

    Milletin dertlerine sıra gelmiyor

    BM: Üye ülkeler müdahale etmezse, UNRWA çöker! Milyonlarca Filistinli kaosun eşiğinde!

    'BRICS nezdinde tek para birimi gündemde yok'

    Küba elektriksiz kaldı

    İktidarın gözü çiftçinin cebinde

    İsrail, Gazze'ye 85 bin ton bomba attı

    Lübnan'dan cihaz patlamaları sebebiyle BM'ye resmi şikayet

    İlk ara tatil başlıyor

    DSÖ: Gazze'deki 14 bin kritik hasta tahliye edilmek zorunda

    BM: 3 milyon kişi Sudan'dan ayrılmak zorunda kaldı

    Küstah, aşağılık provokatöre hapis cezası verildi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nurcu” olmak “Nursuz” kalmaktan iyidir
    Faruk ÇAKIR

    Seyretmek zulmü sona erdirmez
    Şükrü BULUT

    Kemalist eğitimin bebek katilleri Ve Küresel Patronları…
    İbrahim Aktaşcı

    “Ba-ro”mantik komedi!
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdî’nin ismi
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsanlık hukukuna riayet gerekir
    İbrahim Günaydın

    Düzenli yürü, sağlıklı yaşa
    Genel

    ABD’li Müslümanlardan Trump’a çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail’le ticaret en büyük ihanet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.