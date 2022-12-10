Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ile Genç İHH’nın ortaklaşa düzenlediği eylemde Çin’in Uygur Türklerine karşı yürüttüğü zulüm politikaları protesto edildi.

Protesto eyleminde konuşan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Udun, Doğu Türkistanlıların soykırımla karşı karşıya olduğunu belirtti. Udun, “Milyonlarca Doğu Türkistanlı, Müslüman oldukları için işkence kamplarında ve hapishanelerde işkence görüyor. Doğu Türkistan’da binlerce cami yıkıldı, binlerce insan şehit edildi. Tüm İslâm alemi üzerine düşeni yapmalı. İslâm aleminde bir suskunluk hakim. Şu anda Suudi Arabistan’da kardeşlerimiz Çin’e teslim edilmek üzere hapiste tutuluyor. Serbest bırakılmaları için çağrıda bulunuyoruz. İnsan hakları örgütlerine haykırıyoruz, Doğu Türkistanlılar insan. İnsan haklarına sahip çıkın, oradaki zulme dur deyin. Konuşmanın, kınamanın değil; somut adımların atılması gerekiyor. Çin’in yıkılacağı gün yaklaşmaktadır” dedi.

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