Binlerce Srebrenitsa mağduru tazminat bekliyor

Hollanda’nın, Srebrenitsa soykırımında “kısmen” sorumlu olduğunu kabul ettiği Hollandalı askerler adına kurbanların yakınlarına ödeyeceği tazminat için yapılan 6 bin 420 başvurunun 4 bin 830’unun değerlendirilmeyi beklediği açıklandı.
Hollanda Potoçari Tazminat Komisyonu Sözcüsü Frank Neervoort, 15 Haziran 2021’den bu yana 6 bin 420 kişinin Bosna’daki savaşta (1992-1995) Srebrenitsalı 350 sivilin yakını olarak tazminat başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Neervoort, komisyonun 860 mağdur yakınına ödeme yaptığı ve 730 tazminat başvurusunu reddettiğini, başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen 4 bin 830 kişi olduğunu kaydetti.
AA