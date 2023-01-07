Binlerce Srebrenitsa mağduru tazminat bekliyor

Hollanda’nın, Srebrenitsa soykırımında “kısmen” sorumlu olduğunu kabul ettiği Hollandalı askerler adına kurbanların yakınlarına ödeyeceği tazminat için yapılan 6 bin 420 başvurunun 4 bin 830’unun değerlendirilmeyi beklediği açıklandı.

Hollanda Potoçari Tazminat Komisyonu Sözcüsü Frank Neervoort, 15 Haziran 2021’den bu yana 6 bin 420 kişinin Bosna’daki savaşta (1992-1995) Srebrenitsalı 350 sivilin yakını olarak tazminat başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Neervoort, komisyonun 860 mağdur yakınına ödeme yaptığı ve 730 tazminat başvurusunu reddettiğini, başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen 4 bin 830 kişi olduğunu kaydetti. AA

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