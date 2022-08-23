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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Binlerce uçuş daha British Airways tarafından iptal edildi

23 Ağustos 2022, Salı 13:40
İngiliz hava yolu şirketi British Airways (BA), devam eden personel sıkıntısı ve lojistik sorunlar nedeniyle başkent Londra'nın en büyük hava limanı Heathrow'dan binlerce uçuşu daha iptal ettiklerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesindeki 600'den fazla gidiş-dönüş uçuşu 29 Ekim'e kadar iptal edilirken gelecek yıl mart ayının sonuna kadar sürecek kış tarifesindeki uçuşlar da yüzde 8 oranında azaltılacak.

Söz konusu iptal kararı, yaklaşık 10 bin uçuşu etkileyecek.

Şirket sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin büyük çoğunluğu planlandığı gibi seyahat edecek ve yarım dönem boyunca önemli tatil yerlerini koruyacak olsak da ekimin sonuna kadar başka iptaller yapmamız gerekecek. Ayrıca, bu kış bizimle seyahat eden müşterilerimize, bazı kısa mesafeli uçuşlarımızı birden fazla destinasyonla birleştirmeyi de içerecek programımızdaki bazı ayarlamalar hakkında bildirimde bulunuyoruz."

Sözcü, söz konusu değişikliklerden etkilenecek müşterilere British Airways veya başka bir hava yoluyla alternatif uçuş veya para iadesi seçeneği sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Bilet satışlarına kısıtlama getirilmişti

İngiltere'deki havalimanlarında Kovid-19 salgının ardından artan seyahat talebi karşısında çalışan sayısının yetersiz kalması nedeniyle son aylarda bir kaos ortamı yaşanıyor.

Yaz aylarında söz konusu kaos ortamı nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

Heathrow Havalimanı da sorunun giderilmesi için günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül'den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldığını duyurmuştu.

BA da 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bir hafta süreyle Heathrow Havalimanı'ndan kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışının durdurulduğunu bildirmişti.

Heathrow Havalimanı salgın öncesinde günlük 110 bin ila 125 bin giden yolcuya hizmet verebiliyordu.

AA

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