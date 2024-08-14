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14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bir an önce ateşkes için beşli çağrı

14 Ağustos 2024, Çarşamba
Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanması için ortak açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, “Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli.” çağrısında bulundu.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Orta Doğu’da gerilimin azaltılması ve Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi. Orta Doğu’da tansiyonun düşmesine ve Gazze’de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim’in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli.”

 

AA

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