Bir an önce ateşkes

ABD Başkanı Biden, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ateşkes görüşmelerinin ancak Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

ABD, olası ateşkes görüşmeleri için Hamas’ın elindeki tüm rehineleri bırakması koşulunu öne sürerken, Rusya ateşkes çağrısını yineledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Gazze savaşında tansiyonun düşmesi için çatışmaların durması gerektiğini belirterek, insani konuların çözüme kavuşturulmasının aciliyet taşıdığını söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre Lavrov, “Bunun ardından elbette ki mevcut durumu daha geniş bir bağlam içerisinde değerlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç olacak” dedi. Rus Interfax haber ajansı, Lavrov’un pazartesi günü İran’ın başkenti Tahran’da yaptığı açıklamada iki devletli çözüme işaret ettiğini aktardı. Haberde Lavrov’un Washington’u Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya’dan oluşan uluslararası arabuluculuk dörtlüsünün çalışmalarını yıllardır engellemekle suçladığı belirtildi. Haber Merkezi

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