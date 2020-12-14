Bir Azerbaycanlı daha mayın patlaması sonucu vefat etti

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Şahbulak köyünde sivil ve askerlerden oluşan bir grubun mayına bastığı belirtildi.

Mayının patlaması sonucu bir sivilin vefat ettiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu. Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu beş Azerbaycanlı sivil vefat olmuştu. AA

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