BİR HASTANE KATLİAMI DAHA YAŞANMASIN

Gazze’deki hükümet “İkinci bir hastane katliamı yaşanmasın” uyarısında bulundu.
İsrail’in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi’nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas’a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.
Hamas’a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söyledi. “El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına benzer yeni bir katliamın” yaşanmaması konusunda uyarıda bulunan Maruf, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 12 bin kişinin de Kudüs Hastanesi’ne sığındığı bilgisini verdi.
AA