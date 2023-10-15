"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su verecek

15 Ekim 2023, Pazar 21:27
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su vermeyi kabul etti.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil nüfusun güneye "itilmesini" sağlamak amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyinde su tedarikinin yeniden başlayacağını bildirdi.

Katz, açıklamasında, "Gazze Şeridi'nin güneyinde suların açılması kararı, sivil nüfusun Gazze Şeridi'nin güneyine itilmesi sonucunu doğurmanın ve elektrik, su ve yakıt alanlarında Gazze'ye yönelik genel kuşatmanın sıkılaştırılmasını mümkün kılmanın yanı sıra İsrail ordusunun (IDF) Nazi Hamas altyapısına operasyon yapmasını ve bu altyapıyı yok etmesini kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

"Gazze ile Ukrayna arasındaki fark nedir?"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da CNN'e verdiği röportajda İsrailli mevkidaşlarıyla abluka altındaki Gazze'de suya erişimin sağlanması konusunda görüştüğünü ve yetkililerin bölgenin güneyindeki su vanalarının yeniden açıldığını bildirdiğini ifade etti.

ABD'li gazeteci Jake Tapper, programına katılan Sullivan'a Gazze'deki sivillerin günlerdir temel ihtiyaçlara erişimlerinin olmadığını hatırlatarak, "Hukukun üstünlüğünü savunuyor musunuz? Hamas'ın 8 gün önce yaptığı şey alçakça. Sivilleri hedef alıyorlar ve bu korkunç bir şey ama şu anda olanlar sadece Hamas'ın cezalandırılması değil. Gazze'de 700'den fazla çocuğun öldüğü bildiriliyor ve İsrail tarafından Gazze'nin tamamına elektrik, gıda ve su tedariki kesilmiş durumda. Ablukanın sadece İsrail tarafından değil Mısır tarafından da uygulandığı açık. (Dışişleri) Bakan Blinken, geçen yıl Putin, Ukrayna'nın altyapısını hedef aldığında söylediklerine bir kulak verin. İsrail, Rusya değil, Gazze de Ukrayna değil. Bu, tamamen farklı bir durum ama sivillere erzakı, ısıyı, suyu kesmek... Aradaki fark nedir?" diye sordu.

Sullivan, yanıt vermeden önce Blinken'in yaptığı konuşmadan kesit verilerek, "Çocuklar, yaşlılar ve hastalar için suya ve elektriğe erişim… Bunlar, Başkan Putin'in yeni hedefleri. Onları (altyapıları) sert bir şekilde vuruyor. Ukrayna halkına yönelik bu vahşet barbarca." şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Sullivan, "İsrail'in Rusya olmadığı" vurgusunu yineleyerek, "Siviller sivildir ve daha önce de söylediğim gibi suya, ilaca ve gıdaya erişimi hak ediyorlar. Biz de bunun sağlanması için aktif bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

İsrailli mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu belirten Sullivan, yetkililerin Gazze'nin güneyinde su vanalarının yeniden açıldığını bildirdiğini kaydetti.

Sullivan, ülkesinin Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye ABD'lilerin bölgeden tahliyesi için sınırı açmasını söylediğini ifade ederek, sınır kapısındaki durumun "karmaşık" olduğunu belirtti.

"Mısırlılar, aslında ABD'lilerin Refah Sınır Kapısı'ndan güvenli bir şekilde geçiş yapmalarına izin vermeyi, İsrailliler de en azından yapabildikleri kadarıyla o bölgenin güvenli olmasını sağlamayı kabul etti. Dün bir grubu hareket ettirmeye çalıştığımızda Hamas, bunun gerçekleşmesini engellemek için adımlar atıyordu." diyen Sullivan, ABD'li vatandaşların Gazze'den çıkarılmasını sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su verecek

    "Filistin'e yapılan tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

    "Gazze'de evlerinden ayrılmak zorunda olan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

    Almanya’da Kur’an okuma yarışması

    Gazze’de su tükeniyor

    Sivas’ta otobüs devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

    Eczanelerde sorunlar artıyor

    AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

    İşte 4 maddelik çözüm teklifi

    Meşal,saldırıyı televizyondan öğrenmiş

    İmamoğlu: Güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor

    Avrupa Birliği liderleri olağanüstü toplanacak

    Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterileri

    Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile de gezilebilecek

    Gazze'deki vefat sayısı 2329'a yükseldi - UNICEF'ten ''çocuklar'' için acil ateşkes çağrısı

    Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

    Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e uyarı

    Bodrum katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

    Gazze Şeridi'ne yapılacak "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Filistin meselesinde zihinler çatallaşıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş propagandasına dikkat
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudilerin yoldan çıkanları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kader hükmünü icra ediyor
    Misbah ERATİLLA

    Afyon’da zor 72 gün
    M. Said ZEKİ

    “Adaletin bu mu dünya?”
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman panelinde buluşalım
    Müşfik Kahraman

    Sebepler dairesinde yaşıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Teşekkür etmeyen kıymet bilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.