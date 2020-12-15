Bir müttefike ilk kez yaptırım

Amerikan haber ajansı AP, Trump yönetiminin Türkiye’ye S yaptırım kararının ‘Joe Biden’ın Beyaz Saray’a gelmesi öncesinde iki ülke arasında daha fazla gerilime zemin hazırladığı’ yorumu yaptı.

Haberde, “Bir NATO müttefikine karşı atılan bu adım, Washington-Ankara ilişkileri açısından hassas bir zamana denk geliyor” denilerek S-400’lerin yanı sıra Türkiye’nin Suriye politikası, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz gibi konularda da anlaşmazlık yaşandığına dikkat çekildi. AP, “Yönetimin gerekli sebep gördüğü takdirde Rusya’ya baskı yapmasını amaçlayan 2017 tarihli yasa uyarınca gereken yaptırımlar, Trump’ın dönemi son bulurken ilişkilere yeni bir belirsizlik unsuru katıyor. CAATSA adı verilen bu yasa, ilk kez bir Amerikan müttefikini cezalandırmak için kullanıldı” ifadelerini kullandı.

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Dışişlerinden tepki

Dışişleri Bakanlığı ise ABD’nin bu kararına, “ABD’nin Türkiye’ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz” diyerek tepki gösterdi. Açıklamada ayrıca, “Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır” ifadesi kullanıldı.