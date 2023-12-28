Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgınından gerekli derslerin alınması gerektiğini belirterek, “Bir sonraki salgın geldiğinde daha iyisini yapmalıyız. Ancak bir sonraki salgına hazır değiliz.” açıklamasında bulundu.

Guterres, “Uluslararası Salgına Hazırlık Günü” vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Kovid-19’a artık uluslararası sağlık alanında aynı aciliyetle yaklaşılmadığını ancak yıkıcı etkilerinin hala sürdüğünü belirten Guterres, salgının ekonomik etkilerinin de sürdüğünü ifade etti.

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