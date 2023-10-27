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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

BIRAKIN GAZZE YAŞASIN

27 Ekim 2023, Cuma 01:40
ABD’DE BARIŞ YANLISI YAHUDİ STK’LARININ DA KATILDIĞI “FİLİSTİN’E DESTEK” EYLEMLERİ SÜRÜYOR. Barış İçin Yahudi Sesi (JVP) ve Eğer Şimdi Değilse (IfNotNow) gibi barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütleri, kongreye baskın düzenleyerek “Bırakın Gazze yaşasın” sloganları attı.

ABD’de, Barış İçin Yahudi Sesi (JVP) ve Eğer Şimdi Değilse (IfNotNow) gibi barış yanlısı Yahudi sivil toplum örgütleri, bir kez daha Kongre binasında işgal eylemi gerçekleştirdi. ABD yönetimine “ateşkes” çağrısı yapan göstericiler, başkent Wasington’da gizlice girdikleri Kongre binasında, Vermont bağımsız Senatörü Bernie Sanders ve New York Demokrat Senatörü Hakeem Jeffries başta olmak üzere bazı senatörlerin ofislerini işgal ederek oturma eylemi yaptılar. Kongre polisi, oturma eylemine katılan göstericilere müdahale ederek en az 49 kişiyi gözaltına aldı. Göstericilerin binaya ziyaretçi olarak farklı kapılardan teker teker girdiği anlaşıldı. Öğlen saatlerinde başkentteki Columbus Circle Meydanı’nda toplanan barış yanlısı Yahudi göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve savaş karşıtı pankartlarla Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Protestocular Kongre binasına doğru yürüyüşe geçtiği sırada; başka bir grup da kongre üyelerinin odalarını işgal ederek oturma eylemi başlattı.

Masum insanları katletmek için gerekçe olamaz

Eylemciler, “Bırakın Gazze yaşasın” sloganları attı, İbranice ve İngilizce söyledikleri barış şarkıları eşliğinde, Kongre binasında gözaltına alınan arkadaşlarına destek verdi. Protestoyu düzenleyen Yahudi grupları temsilen Anadolu Ajansı’na konuşan Rose Espinola, “Kongre üyelerini, Başkan Biden’ı ve Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hemen bir ateşkes sağlanması ve Hamas tarafından rehine tutulanların serbest bırakılması için tüm güçlerini kullanmaya çağırıyoruz. Bugün bu mesajı, doğrudan Kongre üyelerimize iletmiş olduk” dedi. Bir önceki akşam iki yaşındaki çocuğuna sarılarak “katledilen 2 bin Filistinli çocuğu” düşündüğünü söyleyen Espinola, “Biz Yahudiler olarak Kongre üyelerimize diyoruz ki; bizim yasımız sizin silahınız değil” sözleriyle Hamas’ın eylemlerinin masum insanların katledilmesi için gerekçe olamayacağını belirtti.

Soykırımı fonlayarak suç ortağı oluyorlar

Eşi Filistinli olan Jerry Bowen ise “İsrail işgali, 75 yıllık bir soykırım.” tanımlamasında bulunup, “Kongre üyelerimiz ve senatörlerimiz, bu soykırımı fonlayarak suç ortağı haline geliyorlar. Temsilcilerimizin oraya para göndermek için oy kullanmasından utanç duyuyorum. Bence Lahey’de yargılanmalılar” diye konuştu. Göstericiler, ateşkes yapılması, rehinelerin serbest bırakılması ve işgalin temel nedenlerinin ele alınması konusunda Kongre’deki karar yapıcıları harekete geçmeye çağırdı. Amerikalıların vergileriyle toplanan paraların savaşlara harcanması yerine barışın sağlanması için kullanılması gerektiğini dile getiren protestocular, Demokrat Senatör Bernie Sanders’a kendilerine destek olması çağrısında bulundu. Göstericiler son olarak, Yahudi geleneklerine uygun bir şekilde, Gazze’de yaşamını yitiren tüm siviller için bir yas töreni düzenledi. Tören sırasında, Hamas saldırısı ve İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Yahudi ve Arap sivillerin isimleri okundu.

Gazze için birlik olun

Yahudi Fransız yazar Jacob Cohen, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin yayımladığı videoda, “siyonist işgale” karşı Gazze’deki direnişe destek çağrısı yaptı. Cohen, Youtube kanalından yayımladığı videoda, “siyonist düşmanın”, kalan Filistin topraklarında da doğrudan kontrol sağlamak için harekete geçtiğini ve Filistin direnişini baltalamak istediğini belirtti. Saldırıların tüm bölgede yansımaları olacağının altını çizen Cohen, “Gazze mücadelesi, siyonizm ve emperyalizm dışında barış ve huzur içinde yaşamak isteyen tüm Arap vatandaşlarının mücadelesidir” ifadesini kullandı.  Gazze için destek çağrısı yapan Cohen, Arap ulusundan siyasi ve ideolojik farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazze için birlik olmalarını istedi.  

AA

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  • S.topuz

    27.10.2023 10:08:26

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