"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2024 CUMA - YIL: 55

"Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyor"

08 Mart 2024, Cuma 13:47
Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, "Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli. Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyor." dedi.

Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi'nin ramazan ışıklarıyla aydınlatılması kapsamında düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sadık Khan, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Gazze'deki durum nedeniyle ramazanı hüzünle karşılıyor. Gazze'de yaşanan insani kriz hakkında neler söylemek istersiniz ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için İngiliz hükümetine ve uluslararası topluma çağrınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İngiliz hükümetinin çabalarının yeterli olmadığını düşünüyorum. (İngiltere Başbakanı) Rishi Sunak, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki olduğunu söylüyor. Yakın müttefik üzerindeki etkinin kanıtı nerede? Evet, 7 Ekim'de olanlar yanlıştı. Rehineler serbest bırakılmalı. Ancak, 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümetinin eylemleriyle ilgili olarak gördüklerimiz de yanlış. 30 binden fazla erkek, kadın ve çocuk hayatını kaybetti. (Gazze'de) Acil ateşkes ilan edilmeli. Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyoruz. Kutsal ramazan ayı yaklaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların oruç tutacağını biliyoruz. Dua edecekler. Hayır kurumlarına bağışta bulunacaklar. Acil ateşkesin nihayet gerçekleşmesinin tam zamanı."

Londra'nın ünlü caddesi ramazan ışıklarıyla aydınlatıldı

Başkentin en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, geçen yılın ardından ikinci kez ramazan ışıklarıyla süslendi.

Londra'nın merkezinde yer alan ünlü Leicester Meydanı yakınlarındaki Coventry Caddesi, binlerce ampulden oluşan ramazan ışıkları konseptiyle aydınlatıldı.

Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.

Işıklandırma konsepti, ramazan ayına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen "Ramadan Lights UK" adlı kuruluş tarafından hazırlandı.

Müslüman kuruluşlar ve halkın bağışlarıyla yapılan ramazan ışıkları konsepti, Noel ışıklarından ilham alan Ayşe Desai tarafından hazırlandı.

Caddedeki ışıklandırmalara Londralıların yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Işıklar, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyor"

    Filistinliler birlik olmalı

    Bombalar eşliğinde ‘merhamet’ broşürleri!

    “En sıcak şubat”

    Gazzeli kadınların feryadı

    İftar menüleri de zamlardan nasibini aldı

    Enerjide Rusya’ya bağımlı olduk

    Erdoğan’a göre enflasyon bugünden yarına düşmez

    Hurma taneyle satılıyor

    AKP, AYM kararlarını takmıyor

    Türkiye’yi terk eden edene

    Güney Afrika: Yeni tedbirler alınsın

    İstanbul’da seçmen sayısı azaldı

    Bu vahşete seyirci kalınamaz

    İsrail’le ticarete suç duyurusu

    Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

    Fransa Ulusal Meclis Başkanı İsrail'e "koşulsuz desteğinden" geri adım attı

    İran Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde patlama: 1ölü 3 yaralı

    Ramazan sofraları nasıl kurulacak?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beraatimizin gerekçeli kararı
    Risale-i Nur'dan

    Kadının saadeti ne ile mümkün?
    Genel

    Enver Tezer vefat etti
    Ali FERŞADOĞLU

    Hani herkes anlar diyordunuz?
    İbrahim Aktaşcı

    Zengine hay hay, emekliye tay-tay!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üç konu: Yıldırım Bayezid, Kadınlar Günü, işgal provası
    Şükrü BULUT

    AKP belediyeciliği toplumun sosyal esaslarını tahrip etti
    Mikail YAPRAK

    Derdimiz-davamız-şikâyetimiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.