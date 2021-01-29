"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Birçok politikayı geri çevirdi ama Trump'ın Kudüs kararına dokunmadı

29 Ocak 2021, Cuma 11:19
ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, selefi Donald Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirse de beklenildiği gibi ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması kararına ilişkin herhangi bir değişikliğe gitmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Şu ana kadar İsrail'in Beyaz Saray'daki en iyi dostu" olarak nitelendirdiği Trump, 20 Ocak 2017'de ABD Başkanı olduktan sonra aldığı kararlarla Tel Aviv'in yanında yer aldı.

Başkanlığı boyunca Trump'ın İsrail lehine aldığı en tartışmalı ve dikkati çeken karar, 6 Aralık 2017'de "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak kabul etmesi oldu.

Trump'ın uluslararası hukuku hiçe sayan ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen bu kararının ardından 14 Mayıs 2018'de ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı.

Buna ek olarak Trump yönetimi, Filistinlilere yapılan mali yardımları kesti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapattı.

Trump son olarak 28 Ocak 2020'de Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini hedefleyen sözde Orta Doğu barış planını açıkladı.

Trump'ın gitmesiyle Filistinliler az da olsa nefes aldı

Görevi süresince Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artıran Trump'ın 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kaybetmesiyle rüzgar az da olsa Filistinlilerin lehine döndü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin daha önce askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden aktif hale getireceğini ve FKÖ'nün Washington ofisinin tekrar açılacağını açıkladı.

Mills, ayrıca yeni yönetimin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunun altını çizdi.

Büyükelçilik Kudüs'te kalmaya devam edecek

Her ne kadar mali yardımlara yeniden başlanılması, FKÖ'nün Washington ofisinin tekrar açılması önemli adımlar olsa da Filistinlilerin Biden yönetiminden en önemli beklentisi elbette Trump'ın Kudüs kararından geri adım atılmasıydı.

Ancak Biden daha başkanlık koltuğuna oturmadan önce Nisan 2020'de yaptığı açıklamada, seçilmesi halinde ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te tutmaya devam edeceğini dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 20 Ocak'ta Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularına verdiği cevapta yeni yönetimin Trump'ın Kudüs kararında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini teyit etti.

Gelen bir soru üzerine Blinken, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olduğunda hemfikir olduğunu ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te tutmaya devam edeceklerini taahhüt etti.

Kudüs kararı iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri

Filistin-İsrail meselesinin uzun yıllardır çözüme kavuşturulamamasının en önemli nedenlerinden biri elbette Kudüs'ün geleceği.

Filistin yönetimi, çözüm için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koşuyor. İsrail ise "Kudüs'ün tamamının kendi başkenti" olduğunu iddia ederek buna karşı çıkıyor.

Bunun yanı sıra Filistin işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının kurulacak bağımsız Filistin'in topraklarında yer almasını isterken, İsrail ise Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini boşaltmaya yanaşmıyor.

Trump'ın aldığı, Biden yönetiminin herhangi bir değişikliğe gitmediği Kudüs kararı, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü neredeyse imkansız hale getiriyor.

Zira bu kararla Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı hiçe sayılıyor ve Kudüs'ün "tamamı" İsrail'in kabul edilmiş oluyor.

AA

Okunma Sayısı: 738
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    29.1.2021 12:20:16

    ABD'den dost arayan, dostsuz kalırmış :(

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ahmet BATTAL

Münasebetsize sor
Faruk ÇAKIR

İnsanlık ne cevap verecek?
Cevher İLHAN

“Militan”
Genel

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
Genel

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
Ali FERŞADOĞLU

Hükümet ele bakar, kalbe değil!
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Nur’un ağlatan kalemleri...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.