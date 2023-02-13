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Birleşik Arap Emirlikleri, depremzedeler için 33 bin kişilik çadır gönderiyor

13 Şubat 2023, Pazartesi 04:14
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 33 bin kişilik çadır gönderiyor.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre depremlerin ardından, BAE, Türkiye'ye depremzedeler için büyük kışlık çadırlar gönderme kararı aldı.

 

Her birinde 16 kişinin konaklayabileceği çadırların 515'i Türkiye'ye ulaşırken, bu çadırların toplam sayısının 2 bin 115'e, toplam kapasitesinin ise 33 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

BAE elindeki askeri ve sivil kargo uçaklarını Türkiye'nin kullanımına rezerve etti

Çadırlar, 100 ton taşıma kapasitesine sahip Boeing C-17 tipi askeri kargo uçaklar ile taşınırken, BAE'nin, yurt dışından Türkiye'ye yüksek tonajlı yardım malzemesi taşınması ihtimaline karşı, elindeki dev askeri ve sivil kargo uçaklarını da Türkiye'nin kullanımı için rezerve ettiği öğrenildi.

BAE'nin elinde Boeing C-17 tipi askeri kargo uçaklarının yanı sıra dünyanın ikinci büyük kargo uçağı olan, 150 ton taşıma kapasiteli Antonov 124-Ruslan da bulunuyor.

Konu, Haluk Bayraktar ile BAE Hava Kuvvetleri Komutanının görüşmesinde gündeme geldi

Çadırları taşıyan uçakların Türkiye'ye gönderilmesi konusu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile BAE Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İbrahim Nasır Muhammed Al-Alevi arasında yapılan bir görüşmede gündeme geldi.

Bayraktar'ın, "Yüksek tonajlı malzemelerin yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi için büyük kargo uçaklarına ihtiyaç olabilir." sözleri üzerine BAE'li Komutan, ellerinde 100 ton kapasiteli Boeing C-17 uçakları olduğunu, bunları Türkiye'nin kullanımına sunabileceklerini söyledi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın onay vermesi üzerine çadır seferberliği başladı.

Türkiye, BAE'nin rezerve ettiği dev kargo uçaklarını, depremzedelerin çadır ve benzeri ihtiyaçlarının yurt dışından ilave ürünlerle karşılanması ve yüksek tonajlı malzeme getirilmesine karar verilmesi halinde kullanacak.

Türkiye'nin elindeki çadır stokları 10 ildeki depremzedelerin kullanımına sunuluyor. Acil ve gerekli hallerde kullanılmak üzere yurt dışındaki farklı adreslerden çadır ve benzeri malzemelerin getirilmesi de seçenek olarak tartışılıyor.

Asrın felaketinin ardından BAE'den Türkiye'ye yardımlar

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında, tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirildi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik başlattığı "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında, 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.

Ayrıca BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.

AA

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