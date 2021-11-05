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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Birleşik Filistin sesleri

05 Kasım 2021, Cuma
Hamas: “FKÖ’nün yeniden düzenlenmesi ve birleşik bir Filistin yönetimi için hazırız.”

Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yeniden düzenlenmesi ve gelecek süreçlerin yönetimini ele alacak birleşik bir Filistin yönetimi kurulmasına hazır olduklarını söyledi. Lübnan’ın başşehri Beyrut merkezli Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezinin Hamas’ın gelecek vizyonuna ilişkin düzenlediği sempozyuma uzaktan bağlantıyla katılan Heniyye, İsrail’in askerî ve güvenlik üstünlüğüne rağmen Filistin halkının ulusal projesini inşa etme ve geliştirme gücüne sahip olduğunu ifade etti. Hâlâ “vatanı kurtarma” aşamasında olduklarını, devlet kurma safhasına geçemediklerini kaydeden Heniyye, Filistinlilerin karmaşık ve zor denklemlerle karşı karşıya olduklarını, bu durumun da siyasî olarak temiz ve özgüven içeren kapsamlı bir vizyonu gerektirdiğini dile getirdi. Heniyye, Hamas’ın, FKÖ’nün yeniden düzenlenmesi ve gelecek süreçlerin yönetimini ele alacak birleşik bir Filistin yönetimi kurulmasına hazır olduğunu belirtti.      

“Filistin ulusal projesi yeniden tanımlanmalı”      

Filistin ulusal projesini yeniden inşa etmek için 5 temel bileşen ve unsurdan söz eden Hamas lideri, “Bunlardan ilki kurtuluş ve geri dönüş projesi olarak hedefleri ve sabiteleriyle Filistin ulusal projesinin yeniden tarif edilmesi ve bütün Filistin toprakları üzerinde bir devlet kurulmasıdır.” diyerek kayıp siyasî dönemin artık yettiğini dile getirdi. Heniyye, “Hamas vizyonundaki ikinci unsur ise içeride ve dışarıdaki Filistin halkının ve bütün grupların katılımıyla yeni siyasî ve idarî temeller üzerine FKÖ ile temsil edilen Filistin yönetiminin yeniden oluşturulmasıdır. Hamas, İslâmî Cihad, gerçek etkin anlamıyla Halk Cephesi ya da Gazze’deki askerî çalışmaları yürüten yapılar ve bağımsız şahsiyetler olmaksızın Filistin yönetiminin anlamı nedir?” ifadelerini kullandı.

İntifadaya hazırız!

Hamas lideri Heniyye, başında bulunduğu hareketin, “İsrail işgaline karşı sivil itaatsizliğe dönüşecek bir halk ayaklanması (intifada) projesine girmeye” hazır olduğunu ifade etti. Başta askeri olmak üzere kapsamlı bir direniş olmaksızın kurtuluşu elde edebilmiş bir halk olmadığını hatırlatan Heniyye, “Yahudi devleti anlayışı ve zorla göç ettirme üzerine kurulu, ihlallerle iş gören bir işgalci” ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

AA

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