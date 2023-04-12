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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Birleşmiş Milletler, Myanmar'ı şiddetle kınadı

12 Nisan 2023, Çarşamba 02:41
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ordusunun Sagaing bölgesindeki saldırısını şiddetle kınadı.

Myanmar'da darbe karşıtlarına hava saldırısı: En az 100 kişi öldü iddiası

 

BM Genel Sekreter ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres suçluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

 

Guterres, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara acil tedavi imkanı tanınması çağrısında bulundu.

Her türlü şiddeti kınayan ve sivillerin uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca korunmasının önemine işaret eden Guterres, Myanmar ordusuna BM Güvenlik Konseyi'nin 2669 nolu kararı uyarınca Myanmar halkına yönelik şiddete son vermesi çağrısını yineledi.

Antonio Guterres, Myanmar ordusunun Sagaing bölgesindeki saldırısını şiddetle kınadı.

Ordu saldırısı

Associated Press'in saldırıya uğrayan köy sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir törene yönelik hava saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Törende aralarında 15 kadın ve yaklaşık 20 çocuğun da bulunduğu en az 100 kişinin öldüğü aktarılmıştı.

Myanmar ordusunun hava saldırısının, çevredeki bölgelerden çok sayıda kişinin, Pa Zi Gyi'deki Halk Savunma Güçleri (PDF) Ofisinin açılışına katıldığı günde yapıldığı kaydedilmişti.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği hava saldırısında ise en az 80 kişinin öldüğü öne sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi öldü. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi öldü ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

AA

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