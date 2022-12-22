İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi gibi unsurlar da artık suç teşkil edecek." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile İsveç'in son derece yoğun işbirliğine sahip ülkeler olduğunu, terörizmle mücadele konusunda da çok önemli bir işbirliği olduğunu ifade eden Billström, bugünkü toplantının en önemli konu başlıklarından birinin de bu olduğunu anlattı.

Bakan Billström, "İsveç, tabii ki bir ahitname imzaladı ve bazı adımlar atılması gerekiyor terörle mücadele konusunda. Sayın Bakan Çavuşoğlu'na ve Türk halkına vermek istediğim mesaj çok net; İsveç sözlerini tutar. Biz bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkesinde terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceklerini vurgulayan Tobias Billström, İsveç'in verdiği taahhütleri son derece ciddiye alan bir ülke olduğunu ve bağımsız bir yargıya sahip olduklarını söyledi.

Billström, üçlü ahitnamenin imzalanmasından bu yana İsveç'te özellikle operasyonel işbirliğinin bu anlaşmadan sonra yoğunlaşmasıyla ilgili adımlar atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"PKK, belki İsveç'te çok büyük bir tehdit olmayabilir ama kesinlikle Türkiye için çok önemli tehdit ve biz bunu son derece ciddiye alıyoruz İsveç hükümeti olarak. Tabii ki bireysel olarak davalara değil genel tabloya bakmak lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan yeni yasal düzenleme ve şu anda İsveç Parlamentosu'nda görüşülen bir başka yasal düzenlemeden sonra anayasada değişiklikler olacak ve yeni bir mevzuat yürürlüğe girecek.

Bunlar şu anlama geliyor; Biz terörizm propagandası yapmayı suç haline getireceğiz ülkemizde ve bu da şu anda çok daha geniş bir kapsama sahip olacak. İkinci yasal düzenleme içinse terörizmin desteklenmesi ya da teşvik edilmesi gibi unsurlar da artık suç teşkil edecek. Örneğin, PKK faaliyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesiyle ilgili olarak da bu artık suç unsuru haline gelecek. Dolayısıyla biz bu ahitnameyi yürürlüğe koymak, uygulamak için üstümüze düşeni yapıyoruz."