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19 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

"Biz vurduk” dedi, sonra sildi

19 Ekim 2023, Perşembe 17:03
Uzmanlar da dahil olmak üzere pek çok kişi Gazze’deki grupların da yalanladığı İsrail’in iddialarını hem teknik hem de çelişkili açıklamalar nedeniyle inandırıcı bulmadı.

Bu da İsrail’in saldırıya dair ilk tepkisi ile daha sonra verdiği tepkiler arasındaki çelişkilerin yanı sıra daha önceki yıllarda Gazze’de hastane, okul ve medya ofislerini hedef almasından kaynaklanıyor. İsrail, Gazze’de yüzlerce kişinin öldüğü hastane saldırısında suçlamaları savuşturma çabasına girse de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun dijital medya danışmanının, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirdiğine dair paylaşımını silmesi ve savunmasındaki tutarsızlıklar dikkati çekti. Netanyahu’nun dijital medya danışmanlarından Hananya Naftali de son olayda, X sosyal medya platformundan saldırının hemen ardından paylaştığı mesajında “İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze’deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu “ diye yazdı ancak saldırının boyutları belli olunca paylaşımını kısa süre sonra sildi. Naftali, birkaç saat sonra da “İsrail’in hastanenin içindeki Hamas üssünü vurduğuna dair yanlış bilgi veren Reuters haberini” paylaştığını savunan bir açıklama yaptı ancak ilk gönderisinde Reuters’e atıfta bulunmadı ve Reuters’in o saatlerde “hastanede Hamas üssünün bombalandığına” dair haber de geçmediği ortaya çıktı. 

AA

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