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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Bize çok iyi davrandılar, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar

24 Ekim 2023, Salı 16:01
Hamas'ın dün serbest bıraktığı 85 yaşındaki İsrailli kadın esir Yochaved Lifshitz, Gazze’deki tünellerde yaşadıklarını anlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dün gece Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden serbest bıraktığı iki kadın esirden Lifshitz, Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’nde basına açıklamalarda bulundu.

Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'ndeki tünellerini “örümcek ağına” benzeten Lifshitz, kendilerine iyi davranıldığını belirterek şunları söyledi:

"Önce 25 kişinin toplandığı büyük bir salona vardık ve birkaç saat sonra insanları ayırıp ayrı bir odaya koydular. Bize bağlı bir doktor vardı ve birkaç günde bir neler olup bittiğini görmeye geliyordu. Doktor mutlaka ilaç getiriyordu. Toplamda beş kişiydik ve her birimizin başında bir koruma vardı. Davranışları iyiydi, bizimle tüm ayrıntılarıyla ilgilendiler."

Lifshitz, "(Kassam Tugayları) Bize Kur'an'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar. Biz de tıpkı onlar gibi ekmekle beyaz peynir ve salatalık yedik." diye konuştu.

500 milyon dolarlık bariyerin “zerre kadar faydası olmadı”

Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı İsrail'in Gazze sınırındaki güvenlik bariyerini aşarak İsrail yerleşimlerine girdiği anlara işaret eden Lifshitz, "Bir sürü insan bariyere geldi; 2 milyar şekel (yaklaşık 500 milyon dolar) maliyeti olan bu bariyerin zerre kadar bile faydası olmadı." dedi.

İsrail ordusunun “olayı ciddiye almadığını” savunan yaşlı kadın, "Bu duruma geleceğimizi düşünmediğimiz bir cehennemden geçtim. Kibutzlarımıza saldırdılar, evlerimize saldırdılar, çocukları ve yaşlıları kaçırdılar. Bizi tünellere getirdiler. Tüneller yolda canımı çok acıttı." dedi.

Dün gece serbest bırakılırken Hamas görevlilerinin elini sıktığı görülen İsrailli kadın, bunu neden yaptığına ilişkin soruyu, "Bize çok iyi davrandılar, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar." şeklinde yanıtladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, elindeki İsrailli esirlerden Yocheved Lifshitz ve Nurit Yitzhak’ı "tek taraflı" serbest bıraktığını duyurmuştu.

Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle" 2 sivili serbest bıraktıklarını açıklamıştı.

Lifshitz ve Yitzhak, dün gece Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nda Kızılhaç yetkililerine teslim edilmişti.

Mısır televizyonu Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye getirilen 2 İsrailli yaşlı kadının görüntülerini yayımlamıştı.

AA

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