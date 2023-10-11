İsrail ablukası altındaki Gazze’den Hamas’ın binlerce roket atmasıyla başlayan ve İsrail’in geniş çaplı hava saldırısıyla karşılık vermesiyle alevlenen savaşın en fazla mağdurları kuşkusuz siviller.

İsrail’in hava saldırılarının yoğunlaşmasının ardından evi tahrip olan ve Gazze’den altı çocuğuyla ayrılmak zorunda kalan bir anne, değerli bulduğu eşyalarını bir arabaya yüklerken, “Benim çocuklarım bunu hak etmek için ne yaptı” diye ağlıyordu. Euronews Türkçe’nin haberine göre Gazze’de bir gıda marketi olan ve güvenlik gerekçesiyle soyadını vermeyen Cihad, “Bu bir misilleme değil. Bu delilik. Şu ana kadar onlar kimi öldürdü? Hamas liderlerini mi? Hayır, yüzlerce sivili öldürdü.” diyerek, İsrail’in geniş çaplı hava saldırısına yönelik tepkisini dile getirdi. Gazze’de yaşayan Emmah Tahir isimli kadın “Çocuklarım bunu hak edecek ne yaptı?... Bizim suçumuz ne? Çocuklarım ne yaptı? Elektrik, internet, yemek, su yok.” diyerek öfkesini dile getirdi.