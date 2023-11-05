Blinken, Mahmud Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "güvenlik gerekçeleriyle" Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.

Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.

Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da "sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını" görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik "aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının" önemine dikkati çektiğini söyledi.

Blinken, gösterilerle karşılandı

Öte yandan Blinken'ın ziyareti her ne kadar duyurulmamış olsa da birtakım söylentilerin duyulması üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Filistinliler, Ramallah'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretine tepki gösterdi

Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir ay içinde üçüncü defa yaptığı ziyaret kapsamında Ramallah'a gelerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta toplanan Filistinliler, Blinken'ın bugün yapacağı ziyarete karşı gösteri düzenledi.

Protestocular, Filistin bayrakları ile "ABD masumların öldürülmesini durdur", "ABD soykırıma destek oluyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki insanlık felaketiyle ilgili ABD'yi suçlayan Filistinliler, Blinken'ın resmini yaktı.

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bassam Salihi, yaptığı açıklamada, Blinken'ın Ramallah'a hoş gelmediğini vurgulamak için bu gösteriyi düzenlediklerini, "Filistin halkının, Blinken ve ABD yönetimini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi savaş suçlusu saydığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de savaşı devam ederken Blinken'ın buraya "kafa karıştırıcı mesajlar vermek için geldiğini" belirten Salihi, "Filistinliler, Gazze'deki halka karşı bu saldırının durmasından başka bir şey istemiyor." diye konuştu.

Salihi, Blinken'ın İsrail'e meşruiyet sağlamak için buraya geldiğini kaydetti.

ABD'nin Ukrayna ve Filistin politikasını değerlendiren Salihi, "ABD tam bir çifte standart uyguluyor. Biz başından beri ABD'nin buradaki işgale ortak olduğunu biliyoruz. ABD, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasının önündeki engellerden biri." ifadelerini kullandı.

Hristiyan din adamı da gösteride

Gösteriye cübbesiyle ve boynunda hacıyla katılan Hristiyan din adamı Abdallah, Filistin halkının bir kısmının Gazze'de olduğunu vurgulayarak "Biz Gazze'yiz, Gazze de bizdir. Savaşın ortağı ABD'nin buraya gelmesine karşı çıktığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Abdullah, Gazze'deki savaşın bir din savaşı olmadığının altını çizerek, "Halkımız zulüm görüyor. Bir işgal ve bu acımasız. Bu bir din çekişmesi değil, bu siyasi bir mücadele." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan dünyasına seslenen Papaz Abdullah, "Gazze sizin için bir mesajdır, bu mesajı almanız lazım. Gazze'de Hristiyan din adamları var, bizim adresimiz onlar. Onlar Hristiyan dünyasının tacı. Eğer Batı'da, dünyada barış ve istikrar istiyorsanız, Filistin meselesinin çözülmesi lazım. Halkımız öldürülüyor, halkımıza zulmediliyor." sözlerini sarf etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Blinken’dan İsrail’in saldırılarını durdurmasını istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminin merkez binasında bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Blinken ile görüşmesinde Abbas, Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı savaşın derhal durdurulması ve bölgeye tıbbi malzeme, gıda, su, elektrik ve yakıt dahil olmak üzere insani yardım sağlanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Abbas, "Son derece zor şartlarda yeniden buluşuyoruz. Gazze'deki Filistin halkımızın, uluslararası hukuk kurallarını tanımayan İsrail savaş makinesinin elinde maruz kaldığı soykırım ve yıkım savaşını anlatacak kelime yok.” ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

“4 bini çocuk, 10 bin Filistinlinin öldürülmesine, on binlercesinin yaralanmasına, on binlerce konutun, altyapının, hastanelerin, barınma merkezlerinin ve su depolarının yok edilmesine nasıl sessiz kalabiliriz?”

Abbas, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria veya Kudüs’ten zorla göç ettirilmesine karşı uyarıda bulunarak "bunu kategorik olarak reddettiklerini" vurguladı.

Askeri çözümlerin İsrail'e güvenlik getirmeyeceğine dikkati çeken Abbas, Blinken’a "Bu suçları işlemelerini derhal durdurmanızı istiyoruz." çağrısında bulundu.

Abbas, bölgede güvenlik ve barışın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail işgaline son verilmesiyle sağlanacağını belirtti.