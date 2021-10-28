Blinken, sivil yönetime geçiş çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudanlı mevkidaşı Meryem el-Mehdi ile görüşmesinde bir kez daha sivil yönetime geçiş çağrısı yaptı ve ABD’nin ülkedeki darbe girişimini kınadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile el-Mehdi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Blinken, el-Mehdi’ye, ABD’nin Sudan’daki darbe girişimini kınadığını ve askerlerin gözaltına aldığı sivil yöneticileri derhal serbest bırakması gerektiğini iletti. ABD’nin sivil yönetime geçilmesi hususundaki net tavrını dile getiren Blinken, Sudan halkını desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Batılı büyükelçiler Hamduk’u ziyaret etti Sudan’daki bazı Batı ülkelerinin büyükelçileri, askerî müdahale sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamduk’u evinde ziyaret etti. BM Sudan Entegre Geçiş Yardımı Misyonu (UNITAMS), Twitter’dan yaptığı açıklamada, ziyarette Hamduk’un sağlık durumunun iyi olduğunun görüldüğünü aktardı. Buluşmaya Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD’nin elçilerinin yanı sıra BM özel temsilcisi de katıldı. AA

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