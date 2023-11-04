Blinken, suçu HAMAS’a attı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Blinken, İsrail’in “kendini savunma hakkı” olduğunu belirterek Gazze’deki sivillerin korunması konusunun, İsrail ziyaretinde görüşülecek ana başlıklardan biri olacağını söyledi. Bakan Blinken, İsrail ve Ürdün de dahil bazı ülkeleri kapsayan ziyareti için başkent Washington’dan ayrılmadan önce, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını belirten Blinken, “İsrail’in kendini savunma ve bu tarz saldırıların bir daha olmayacağını sağlama konusunda sadece hakkı değil, sorumluluğu var.” ifadesini kullandı. Blinken, İsrail’in eylemlerinde sivillerin korunmasının önemine işaret ederek “Sivilleri daha iyi korumak için atılabilecek somut adımları da konuşmak istiyoruz.” dedi. Blinken, sivil ölümlerinden dolayı Hamas’ı suçlayarak Hamas’ın sivilleri canlı kalkan, hastaneleri ve camileri de karargah olarak kullandığını öne sürdü. Sivil ölümleri konusunda Blinken, “Filistinli bir çocuğun, yıkık binanın enkazından çıkarıldığını gördüğümde, İsrail’de ya da başka yerde aynı olayı gördüğümde olduğu gibi bu beni derinden etkiliyor.” diye konuştu.