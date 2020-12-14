BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada yaklaşık 1,8 milyar kişinin, temiz su kaynaklarına sahip olmayan sağlık tesislerine bağımlı olarak yaşadığı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 165 ülkede derlediği veriler temel alınarak hazırlanan raporda, bu durumun başta Covid-19 olmak üzere çeşitli salgınlara karşı hasta ve sağlık personelinin sağlığını ciddî şekilde tehdit ettiği uyarısında bulunuldu. Euronews’deki habere göre raporda, dünyada 4 sağlık tesisinden birisinin güvenli sudan, üç sağlık tesisinden birisinin yeterli el hijyeni hizmetlerinden mahrum olduğu belirtilirken, yine 10 sağlık tesisi içinde birisinin temel tuvalet hizmetini karşılayamadığı kaydedildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının durdurulmasında temiz su kaynaklarıyla ilgili altyapıya sahip olabilmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

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