"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

BM: 4 milyonu aşkın mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

04 Nisan 2022, Pazartesi 00:34
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-2 Nisan'da, yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere, Ukrayna'dan 4 milyon 176 bin 401 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 429 bin 265), Romanya'ya (635 bin 816), Moldova'ya (392 bin 933), Macaristan'a (385 bin 783) ve Slovakya'ya (298 bin 183) mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde ise 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.

En az 1417 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-2 Nisan'da en az 1417 sivilin öldüğü, 2 bin 38 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise ölen sivillerin sayısı çok daha fazla.

AA

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?

    BM: 4 milyonu aşkın mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    'Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu'

    İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    YSK’dan 3. seçim ihalesi

    Alman Başbakan: Tefekkür dolu bir Ramazan

    Son 24 saatte 38 kişi vefat etti, 9 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı

    Zamlar bezdirdi

    Yeni bir müsilaj patlayabilir

    Çiftçi batsın, fakir gitsin istiyorlar

    Zarar kur kriziyle katlandı

    Millet İttifakı: Seçim yasası bize yarar

    ''Gezin'' tavsiyesi tepki topladı: Hangi parayla?

    Kiliseden Ramazan tebriği

    İdlib'deki kamplarda bir zorlu Ramazan daha: "Eti en son geçen yıl yedik''

    Mukabele geleneği Braille alfabesiyle de sürüyor: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

    AB Temsilcisi Borrell: Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum

    Podolyak: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi

    'Odessa’da petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduk'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaptıklarına bakın
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mâ-i Nisan gibi toprağa düşenler (1)
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u okuyanlara çağrı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin Şahin

    Her işin başı besmele
    Genel

    BM: 4 milyonu aşkın mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti
    M. Said ZEKİ

    Hakikat bükücüleri ve adalet
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, insana acz ve fakrını bildiriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.