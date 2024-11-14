BM: Aç bırakmak uluslararası hukukta suç

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de kıtlık uyarısı ve gıda güvencesizliği konuları ele alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflaması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, Gazze’de kıtlığın yakın olduğu uyarısının yapıldığını anımsatarak, “Bu dehşet verici ihtimal, oradaki sivillerin insan haklarına yönelik bitmek bilmeyen saldırılardan ayrı bir şekilde ele alınamaz” değerlendirmesinde bulundu. Gazze’de kıtlık uyarısına ilişkin Kehris, “Sivil nüfusu aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından kesinlikle yasaklanmıştır” dedi. AA

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