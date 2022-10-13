BM: Afrika en ciddi gıda kriziyle karşı karşıya

Afrika kıtasında iklim değişikliği, çatışmalar, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yol açtığı gıda krizi gibi nedenlerle her 5 kişiden birinin sağlıklı beslenemediği bildirildi.

Somali’de kıtlık endişesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Afrika Direktör Yardımcısı Abebe Haile-Gabriel, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen gıda ve beslenme konferansında, kıtanın son zamanların en ciddi gıda kriziyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Kıtadaki gıda sorununun iklim değişikliği, bölgesel çatışmalar gibi farklı nedenleri olduğunu belirten Haile-Gabriel, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bu krizi artırdığına dikkati çekti. Haile-Gabriel, Afrika kıtasında söz konusu nedenlerle her 5 kişiden birinin sağlıklı beslenemediğini belirterek, kıtadaki gıda krizi ile mücadele için acil önlem alınması çağrısı yaptı. AA

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