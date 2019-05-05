BM akademisyenler için bilgi istedi

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza atan “Barış için Akademisyenlere” yönelik hapis cezalarından dolayı kaygılarını Türkiye’ye açık bir mektupla sundu.

Özel raportörler, bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik cezalar hakkında Türkiye’den detaylı bilgi talebinde bulundu. BM düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının korunması ve geliştirilmesine yönelik özel raportör; barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü hakkı özel raportörü ve insan hakları savunucuların durumu konusunda özel raportörler, Türkiye’ye “Barış İçin Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenlere yönelik hazırladığı raporu yayımladı. Raportörler, hapis cezası verilen insan hakları savunucusu ve akademisyen Şebnem Korur Fincancı ve İnsan Hakları Derneği kurucularından ve akademisyen Gençay Gürsoy ve yargılanan diğer “Barış için Akademisyenler”in durumunun oluşturduğu “ciddî endişelerini” paylaştı. Euronews’in haberine göre raporda, Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi’nin 19. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını meşru biçimde kullanan akademisyenlerin “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığının altı çizildi. Özel raportörler kanunda suç olarak tanınan bu eylemin, akademisyenlerin meşrû eylemlerini yasa dışı hale getirmek için kullanıldığına yönelik endişe duyduklarını ifade etti.

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Barışı savunmak suç değildir

Uluslar arası sağlık kuruluşları, TTB üyelerine verilen cezalara tepki gösterdi. “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yaptığı için toplamda 19 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan 11 Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesine verilen cezaya uluslar arası sağlık kuruluşlarından tepki geldi. Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimî Komitesi (CPME) ortak bir açıklama yayımladı. İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) de yazılı açıklamasında hapis cezalarını kınadı. BBC’nin haberine göre Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nin ortak açıklamasında, “Şiddeti kınamak, insan haklarını ve barışı savunmak suç değildir. Mahkeme sonucunu büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz ve tıp mesleği etiğine saygı çabalarında, Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin yanında olduğumuzu ilân ediyoruz” ifadelerine yer verildi. İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’ü de açıklamasında, “Savaşın halk sağlığı sorunu olduğu çağrısı yapanlara verilen cezaların adlî bir hata olduğunu” ifade etti ve bu hatadan dönülmesi çağrısında bulundu. CPME Başkanı Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, “Şiddeti kınamak, insan haklarını ve barışı savunmak suç değildir. Mahkeme sonucunu büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz ve tıp mesleği etiğine saygı çabalarında Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz” dedi.