BM, Arakanlı mültecilere yardıma başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş’teki Bhasan Char adasına yerleştirilen Arakanlı mülteciler için yardım operasyonlarına başlayacak.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, yaptığı açıklamada, “Bangladeş, önümüzdeki aydan (Eylül) itibaren Bhasan Char Adası’ndaki Arakanlılar konusunda BM’nin katılımını sağlamak için BM ile önümüzdeki hafta bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzalamayı bekliyor.” dedi. BM’nin yardım operasyonlarına başlamasını beklediklerini ancak her şeyin “Mutabakat Anlaşması’nın sorunsuz bir şekilde imzalanmasına bağlı” olduğunu söyledi. Momen, mutabakatın imzalanmasının ardından BM’nin Eylül ayının ikinci haftasından itibaren Bhasan Char’da yardım operasyonlarına başlayacağını bildirdi. Dakka - aa AA

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