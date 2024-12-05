BM: Barış için iki devletli çözüm

BM GENEL KURULU, ORTA DOĞU’DA KALICI, ADİL VE KAPSAMLI BARIŞ İÇİN FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASINI DESTEKLEYEN KARARI KABUL ETTİ.

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157 ÜYE BARIŞ İÇİN EVET DEDİ - EL FETİH VE HAMAS ANLAŞTI

BM Genel Kurulu, İsrail-Filistin sorununun iki devletli çözümünü sağlamak ve Orta Doğu’da kalıcı, adil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması kararı aldı.

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Senegal tarafından sunulan ve Türkiye dahil çok sayıda ülkenin eş sunucusu olduğu iki devletli çözüm ve Orta Doğu’da barış sürecine ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, 8 “hayır”, 7 “çekimser” oya karşı 157 “evet” oyuyla kabul edildi. Kararda, İsrail-Filistin sorununa ilişkin kalıcı, âdil ve kapsamlı barış inşa etmek için ilgili kararların uygulanması, Orta Doğu’da kalıcı, âdil ve kapsamlı barış inşa edilmesi ve bu konuda üst düzey katılımlı konferans düzenlenmesi talep edildi. Konferansın “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans” başlığıyla 2-4 Haziran 2025’te New York’ta düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İsrail’in Golan Tepeleri’nden çekilmesi talep edildi

BM Genel Kurulu’nda, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı da oylamaya sunuldu. Tasarı, 8 “hayır” ve 64 “çekimser” oya karşı 97 “evet” oyuyla kabul edildi. Kararda, zorla toprak elde etmenin uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın ihlali olduğunun altı çizilerek, İsrail’in 1967’den beri işgal altında olan Golan Tepeleri’nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi. Kararda, İsrail’in 14 Aralık 1981’de Golan Tepeleri’nde kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararının hiçbir geçerliliğinin olmadığı ve BMGK tarafından da onaylandığı üzere hükümsüz olduğu aktarılarak, İsrail’in söz konusu kararı geri çekmesi istendi.

EL FETİH VE HAMAS ANLAŞTI

EL Fetih ile Hamas, 1 yıldan uzun zamandır İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi’ni birlikte yönetmek için anlaştı. Mısır’ın başşehri Kahire’de görüşen heyetler Gazze’yi ortak yönetme konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca kurulacak komite, insanî yardım dağıtımını yönetecek, Gazze’nin sivil yönetimini denetleyecek ve yeniden koordine edecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da idarî, malî, denetim ve hukukî konularda Filistin hükümetine bağlı olacak Toplumsal Destek Komitesinin kurulmasını içeren bir kararname yayımlayacak.