BM: Batı Şeria’da yerleşimci dehşeti yaşanıyor

BM’nin 7 Ekim’deki Hamas saldırısından sonra Batı Şeria’da insan hakları ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporda, Filistinlilerin sürekli İsrail güçleri ve yerleşimcilerin şiddet olaylarından kaynaklanan dehşet içinde yaşadığı belirtildi.

Raporda, BM’nin bu yıl 1 Ocak-27 Aralık arasında 492 Filistinli’nin İsrail güçlerince öldürüldüğünün teyit edildiği belirtilirken, bunun BM’nin kayıt tutmamaya başlamasından bu yanaki en yüksek sayı olduğu kaydedildi. BM raporunda İsrail’in her gün kitlesel tutuklamalar yaptığı ve “çoğu vakada tutuklamaların işlenen herhangi bir suçla ilgisi olmadığı” vurgulandı. Hamas’ın saldırısından sonra da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında büyür bir artış olduğu, kurşunlama, ev ve araçların yakılması ve hayati bir gelir kaynağı olan zeytin ağaçlarının yerinden sökülmesi gibi günde ortalama altı olay yaşandığı belirtildi. Raporda, olayların çoğuna İsrail güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği ya da yerleşimcilerin üniformalar giyip, orduya ait silahlar taşıdığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Volker Turk, Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine son verilmesi çağrısı yaptı. Euronews Türkçe’nin haberine göre Turk İsrail-Filistin meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Şiddetin bitmesi için işgalin bitmesi gerekiyor. Siyasi gücü elinde bulunduranlar bunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için derhal adım atmalılar” dedi.

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