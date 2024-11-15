BM: Bu bir soykırım

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi’nin yayımladığı raporda, İsrail’in Gazze’yesaldırılarının “soykırım tanımıyla uyuştuğu” belirtildi.

İsrail’in, işgali altındaki topraklarda, Filistinli ve diğer Arap halklarına yönelik insan haklarını etkileyen uygulamaları araştıran BM Özel Komitesi raporu yayımlandı. Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde yapılan incelemelere dayanan raporda, Gazze’deki kitlesel sivil kayıplar ve Filistinlilere “kasıtlı” olarak dayatılan yaşamı tehdit eden koşullara dikkat çekildi. Raporda, söz konusu koşullar göz önüne alındığında İsrail’in Gazze’ye saldırılarının “soykırım tanımıyla uyuştuğu” kaydedildi. Raporda İsrailli yetkililerin, Filistinlileri, yiyecek ve su gibi yaşamsal ihtiyaçlardan mahrum bırakan politikaları “açıkça” desteklediği belirtildi.

Filistin halkı toplu olarak cezalandırılıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bağlayıcı kararlarına rağmen insani yardımların engellendiğinin belirtildiği raporda, “İsrail kasıtlı olarak ölüme ve açlığa neden olmakta, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakta ve Filistin halkını toplu olarak cezalandırmaktadır” değerlendirmesi yer aldı. Raporda ayrıca, İsrail’in “kapsamlı bombalama” saldırılarının, Gazze’deki temel hizmetleri “yok ettiği” ve insan sağlığına kalıcı etkileri olacak “çevre felaketine” neden olduğu kaydedildi. İsrail’in yapay zeka destekli hedef sistemlerine ilişkin endişelerin de yer aldığı raporda, “(Bu durum), İsrail’in sivil ayrımı yapma ve sivil ölümlerini önlemek için yeterli önlemleri alma yükümlülüğünü göz ardı ettiğini göstermektedir” denildi. Ankara - aa

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‘Soykırım’ uyarısı yapan önerge kabul edildi

Hollanda’da Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze’deki duruma ilişkin “yakın ve somut bir soykırım tehdidi” uyarısı yapan önergeyi büyük çoğunlukla kabul etti. DENK, De Vonk, Lijst Kabamba ve Hayvan Hakları Partisinin sunduğu ve Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararına dayanan önerge, koalisyon ortakları İşçi Partisi (PvdA), Yeşil Sol (GroenLinks) ve D66’nın da desteğiyle 45 üyeli mecliste 35 oyla kabul edildi. Amsterdam Belediye Meclisinde DENK Partisi Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, önergede Hollanda’nın Gazze’deki soykırım karşısındaki sessizliğinin eleştirildiğini belirtti. Hollanda’nın insan hakları politikalarında seçici davrandığını vurgulayan Koyuncu, önergede İsrail’e yapılan silah ihracatı ve bu silahların Gazze’deki şiddet eylemlerinde kullanılma riskine yönelik eleştirilerin de yer aldığını kaydetti. Amsterdam - aa