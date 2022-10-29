BM: Bu yıl 118 Filistinli öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güvenlik güçlerinin bu yıl içinde 118 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında bir konuşma yapan OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, işgal altındaki Filistin topraklarında son durumu değerlendirdi. Shamdasani, son haftalarda bölgede çatışmalar ve sivillere yönelik şiddette endişe verici bir artış yaşandığını kaydetti. İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere ölümcül şiddet kullanmayı sürdürdüğü bilgisini veren Shamdasani, “Bu yıl Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria’da 26’sı çocuk ve 5’i kadın 118 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.” ifadelerini kullandı. AA

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