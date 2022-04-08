BM: Buça’da durum korkunç

BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ukrayna ziyaretinde Buça’da tanık olduğu manzaraları “korkunç” olarak niteledi.

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BM Acil Yardım Koordinatörü ve İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’in, Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Buça ve Irpin kentlerini ziyaret ettiği bildirildi.

BM sözcüsü, Griffiths’in Buça’da tanık olduğu manzaraları “korkunç” olarak nitelediğini ve soruşturma talebini yinelediğini açıkladı. voa Türkçe’nin haberine göre, Dujarric, Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in Ukrayna’daki temaslarına Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna eşlik ettiğini söyledi. Sözcü, Griffiths’in, plastik torbalara sarılı cesetler, toplu mezar, yıkılan onlarca apartman ve ev, sokaklarda yanmış arabalar gibi manzaralara bizzat tanık olduğunu aktardı.

En az 2 milyon kişiye ulaşıyor

Sözcü Dujarric, Griffiths’in Buça kentinde yaşananlarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, etkin biçimde hesap sorulmasını sağlamak için acil ve bağımsız bir soruşturma çağrısını da yinelediğini ifade etti. Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths’in Ukrayna temaslarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren Dujarric, “Griffiths, bizim ve ortaklarımızın sağladığı yardımın en az 2 milyon kişiye ulaştığını, insani yardım konvoylarının, Sumi, Harkiv de dahil olmak üzere çatışmadan en çok etkilenen bölgelerden bazılarında çaresiz durumdaki binlerce kişiye ulaşmak için seferber edildiğini Ukraynalı yetkililere ifade etti” diye konuştu.

Haber Merkezi