BM: Darfur'daki "vahim'' insani durumdan endişe ediyoruz

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Sarrado, Sudan'da yaşanan çatışmalarla ilgili özellikle Darfur'daki "vahim insani durumdan" endişe duyduklarını belirtti.

Sudan'da 334 bin kişi yerinden edildi

'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Sudan'da yaşanan çatışmalarla ilgili özellikle Darfur'daki "vahim insani durumdan" endişe duyduklarını belirterek "Mevcut çatışmaların, toprak ve kaynaklara erişim konusunda önceden var olan etnik ve toplumlararası gerilimleri körükleyebileceğinden ve daha fazla yerinden edilmeyi tetikleyebileceğinden korkuyoruz." dedi.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Sarrado, halen 100 binden fazla Sudanlı mültecinin komşu ülkelere kaçtığının tahmin edildiğini söyledi.

BMMYK'nin, hükümetler ve ortaklarıyla Sudan'dan yaklaşık 800 binden fazla kişinin komşu ülkelere kaçabileceğine dair bir rakam tahmin ettiğini aktaran Sarrado, bu rakamın finansal ve operasyonel planlama için belirlendiğini dile getirdi.

Sarrado, Sudan'a komşu ülkelerin büyük bir mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş nüfusa ev sahipliği yaptığına işaret ederken bu ülkelerin koruma ve yardım sağlamak için ek desteğe ihtiyacı olacağını vurguladı.

Çatışmalardan etkilenen Sudanlıların bugüne kadar en fazla Çad ve Mısır'a yöneldiğinin altını çizen Sarrado, Sudan'daki Güney Sudanlıların da ülkelerine geri döndüğünü ve Çad ile Güney Sudan'a gidenlerin çoğunluğunun, kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Sarrado, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çad'a bazı yeni gelenler hala açıkta ve bazıları ağaçların altında kalırken diğerleri derme çatma barınaklarda kalıyor. Çad'a şu ana kadar 21 binin üzerinde mültecinin ulaştığı doğrulandı. Bunların kayıt altına alınmaları için çalışmalar devam ediyor. Darfur'daki vahim insani durumdan özellikle endişe duyuyoruz. Mevcut çatışmaların, toprak ve kaynaklara erişim konusunda önceden var olan etnik ve toplumlararası gerilimleri körükleyebileceğinden ve daha fazla yerinden edilmeyi tetikleyebileceğinden korkuyoruz."

Sudan için başlatılan yardım çağrısının yüzde 14'ü finanse edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, 2023'te Sudan için başlattıkları 1,75 milyar dolarlık yardım çağrısının yalnızca yüzde 14'ünün finanse edildiğini ve BM insani yardım kuruluşları ile ortaklarının 1,5 milyar dolarlık finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Acil Durum Yardım Koordinatörü ve İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in bölgede olduğunu aktaran Laerke, Griffiths'in Sudan'daki çatışmalarla ilgili yetkililerle görüşmeler yaptığını bildirdi.

Laerke, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Nairobi'de görüşen Griffiths'in, "Sudan'a yardım ulaştırma ve ihtiyacı olanlara dağıtmanın yollarını bulma" yönündeki mesajını muhataplarına ilettiğini kaydetti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.