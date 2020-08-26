BM’den ABD’ye red

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin, İran ile uluslar arası güçler arasındaki nükleer anlaşmada yer alan “anlaşmaya uyulmaması halinde yaptırımların geri getirilmesini” öngören mekanizmayı (snap back) devreye sokma talebini geri çevirdi.

Konseyin geçici başkanlığını yürüten Endonezya’nın BM Daimi Temsilcisi Triansyah Djani, Rusya ve Çin’in konu hakkında Konsey üyelerinin görüşlerinin açıklanması talebi üzerine yaptığı açıklamada, 15 üyeli Konseyde yer alan Dominik Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin, ABD’nin 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş olması sebebiyle böyle bir mekanizmayı işletmesinin yasa dışı olacağı yönünde görüş bildirdiğini belirtti. AA

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