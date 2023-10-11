BM’den acil yardım operasyonu

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze ve Batı Şeria’da zor koşullarla karşı karşıya olan ve gıda, su ile diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişimi olmayan 800 binden fazla kişiye gıda tedariki için acil yardım operasyonu başlattığını bildirdi.

Açıklamada, WFP’nin insani yardımların Gazze’ye girişini sağlamak için insani koridorların kurulması ve WFP personeli ile temel ihtiyaç malzemelerinin güvenli ve herhangi bir engel olmadan geçişi için çağrı yaptığı belirtildi. Açıklamada, “WFP, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için acil, finansmana ve erişime gereksinim duyuyor. Bu kritik durumu yönetebilmek için gelecek 4 hafta içinde toplam 17,3 milyon ABD dolarına ihtiyaç var” ifadesi de yer aldı. WFP’nin ayrıca, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile beraber pazartesi günü 73 bin kişiye hazır gıda dağıttığı, yine Gazze’de ve Batı Şeria’da 164 bin kişiye nakdi yardım yapmaya başlayacağı da belirtildi. Bu arada WFP’nin, stokların tükenmesi nedeniyle yerel dükkanlarda gıda ürünleri bulunup bulunmadığı konusunda da endişe duyduğu kaydedildi. Açıklamada, “Batı Şeria ile Gazze arasındaki tüm sınırlar ve kontrol noktalarının kapalı olması, ihtiyaç duyulan yardımın girişini engelleyerek krizi daha da kötüleştiriyor” ifadesi kullanıldı. AA

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