BM'den Batı Şeria uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altında tutulan Batı Şeria'daki güvenlik durumu ve şiddet olaylarının kötüleşmesi karşısında büyük endişe duyduklarını belirtti.

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Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını 'şiddetle' kınadı

Wennesland, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Koordinatörü, "Batı Şeria'da kötüleşen güvenlik durumundan ve özellikle son 24 saatte Huvvara'da tanık olduğumuz şiddet olaylarından derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Wennesland, güvenliğin sağlanmasından ve bireylerin kendi adaletini sağlamasının önüne geçilmesinden güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunun altını çizdi.

Huvvara beldesinde dün bir Filistinli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölen iki İsrailli kardeşin ailesi ile Huvvara'da birçok kişinin yaralanmasına ve evlerin ateşe verilmesine neden olan Yahudi yerleşimcilerin misilleme saldırısı sırasında vefat eden Filistinlinin ailesine taziye dileklerini ileten Wennesland, şiddet olaylarının faillerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

Wennesland, şiddet, provokasyon ve kışkırtma eylemlerinin derhal durdurulması ve bu eylemlerin herkes tarafından kesin bir dille kınanması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusunun Nablus baskını gerilimi tırmandırdı

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu, haklarında yakalama emri olan silahlı üç Filistinliye operasyon düzenlediğini savunmuştu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü. Akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti. Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.

Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu beş çocuk babası bir Filistinli vefat etmiş, olaylarda birçok Filistinli de yaralanmıştı.

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BM, Batı Şeria'da Huvvara'daki şiddeti kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde artan şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Batı Şeria'da artan şiddete ilişkin konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın açıklamalarını benimsediğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter, işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddetten derin endişe duyuyor. Huvvara'daki şiddet ve terörü güçlü bir şekilde kınıyor ve tüm suçluların hesap vermesi gerektiğinin altını çiziyor." açıklamasında bulundu.

Terör, kundakçılık ve sivilleri hedef almanın hiçbir gerekçesi olamayacağını kaydeden Dujarric, "Güvenlik güçleri, güvenliği muhafaza etmekle ve kişilerin intikam almalarını engellemekle yükümlüdür. Genel Sekreter, şiddet ve kışkırtmaların derhal sonlanması gerektiğini kaydediyor." diye konuştu.

Dujarric, "Yerleşim yerlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkça dile getiriyoruz. Bunlar iki devletli çözüm önünde de engel teşkil ediyor. Hafta sonu (Huvvara) bölgede gördüğümüz şiddet kabul edilemez ve bunu kınıyoruz. Herkese de kınamaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Huvvara'daki gerginlik

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.

Huvvara yakınlarındaki Zatara köyünde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 5 çocuk babası bir Filistinli vefat etmiş, olaylarda birçok Filistinli ise yaralanmıştı.